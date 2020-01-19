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مغني الراب إيمينيم يتصدر الطوندوس عالميا بألبومه الجديد

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alyaoum24 0 تبليغ

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أعلن نجم الراب الأمريكي الشهير إيمينيم لمعجبيه ومتابعيه في جميع أنحاء العالم، عن الألبوم الغنائي الحادي عشر تحت عنوان  “Music to be Murdered by”.

ونشر مغني الراب، اليوم، أول فيديو كليب لإحدى أغاني الألبوم بعنوان “Darknees” عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، وحصدت الأغنية حتى آلان 10 ملايين و616 الف مشاهدة.

وقد تمكن النجم الأمريكي إيمينيم من تصدر التريند عبر تويتر عالميا، والألبوم يتألف من 20 أغنية.

“إيمينيم” هو  الاسم الفني لـ”مارشال بروس ماذرز الثالث”، ويبلغ من العمر 47 عاما، ولد بولاية الأمريكية، واشتهر بتقديم أغاني الراب، كما أنه مقدم برامج إذاعية و ملحن ومنتج أغاني.

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