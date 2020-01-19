آلاف النساء يتظاهرن بأمريكا ضد ترامب للعام الرابع

الأحد 19 يناير 2020

شاركت آلاف النساء في الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، في مسيرة تنظم سنوياً منذ 4 أعوام ضد الرئيس دونالد ترامب؛ احتجاجاً على سياساته.



وأعربت مشاركات في المسيرة عن تخوفهن من فوز ترامب بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتجمع بضعة آلاف في واشنطن، فيما نظّمت مظاهرات محدودة في نيويورك ومناطق أخرى.

وحملت كيم إيليوت البالغة 40 عاماً والمقيمة في واشنطن لافتة كتب عليها "أنا أشد غضباً مما كنت عليه قبل 3 سنوات".

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وقالت، وبجانبها ابنتها البالغة 7 أعوام، التي تشارك للمرة الأولى في مسيرة نسوية: "كنا نعلم جميعاً أن ترامب سيكون فظيعاً، وقد كان أفظع مما كنا نعتقد".

وأقيمت المظاهرة في برد قارس ووسط تساقط الثلوج. واعتمر عدد من المشاركات قبعات زهرية، في إشارة لمعارضة تعليقات ترامب المهينة للنساء.

وأشاد المنظمون بـ"التزام وحماسة ومثابرة" المشاركات في الحركة الاحتجاجية.

وقالت لورين سلونيجر، البالغة 26 عاماً والمقيمة في إحدى ضواحي واشنطن، إنها تريد توجيه رسالة إلى ترامب مفادها "نحن نعرف ما فعلته. وسنحاسبك على ذلك".

وفي عام 2017 وغداة تنصيب ترامب شارك أكثر من 3 ملايين شخص في مظاهرات ضده في مختلف أنحاء البلاد، إلا أن أعداد المحتجين في تراجع منذ ذاك العام.