شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة ثلجية تشل الحركة في نيوفاوندلاند والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت العاصفة عن تساقط ما وصل إلى 75 سنتيمترا من الثلج على مدينة سانت جونز وحملت رياحا وصلت سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة. وقال رئيس بلدية المدينة داني برين إن حالة الطوارئ التي تم إعلانها يوم الجمعة في المنطقة لا تزال قائمة.
وأضاف على تويتر: "كل الشركات تلقت أوامر بالبقاء مغلقة.. يمنع على كل المركبات استخدام شوارع المدينة ما عدا مركبات الطوارئ التابعة للشرطة ووحدات الإطفاء والإسعاف".
وكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت: "قلوبنا مع أصدقائنا وجيراننا في نيوفاوندلاند الذين يتعاملون مع تبعات العاصفة الثلجية الضخمة التي ضربت المنطقة أمس".
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