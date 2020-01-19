شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو» يدعو إلى تصنيف حزب الله مجموعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، دول العالم إلى تصنيف حزب الله اللبناني مجموعة إرهابية، وذلك على خلفية إدراج بريطانيا الحزب بشقيه السياسي والعسكري في قائمة الجماعات الإرهابية.

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في ذكرى مرور خمس سنوات على وفاة المدعي العام لأرجنتيني ألبرتو نيسمان، وجهوده الدؤوبة لتقديم الجناة إلى العدالة. ندعو جميع الدول إلى تسمية حزب الله منظمة إرهابية".