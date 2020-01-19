شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعاقب قائدا إيرانيا لدوره في قتل محتجين والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس السبت، إنها فرضت عقوبات على جنرال بالحرس الثوري الإيراني يقود وحدات اتُّهمت بارتكاب مذبحة ضد المحتجين في نوفمبر .

كانت الخارجية الأمريكية قالت في السابق إنها تلقت تسجيلات مصورة للحرس الثوري وهو يفتح النار دون إنذار على محتجين في بلدة ماهشهر جنوب غرب إيران.

أشارت الخارجية إلى تقارير إعلامية "عدة" ومعلومات حصلت عليها من إيرانيين عبر خط هاتفي للإبلاغ باسم "مكافآت من أجل العدالة".

وتشير هذه التقارير إلى أن وحدات يقودها البريجادير جنرال حسن شاهفار بور قتلت نحز 148 شخصا عندما استخدمت عربات مدرعة لتطويق محتجين هاربين وقامت بإطلاق الرصاص من مدافع رشاشة على الحشد وإضرام النار في أحراش احتمى بها المحتجون.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها استهدفت شاهفار بور، وهو قائد عسكري في إقليم خوزستان حيث تقع بلدة ماهشهر، بموجب قانون أمريكي يفرض حظرا على المسؤولين من حكومات أجنبية وأفراد أسرهم المقربين في حالة وجود "معلومات يعتد بها تفيد بضلوعهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".