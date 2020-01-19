شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يغرق أراضي فلسطينية ويعتقل مقدسية والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فلسطينية في غزة، بأن سلطات الاحتلال قامت متعمّدة للمرة الثالثة خلال أسبوع بفتح سدود وعبّارات مياه الأمطار، ما أدى إلى إغراق مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير والبقوليات وغيرها، وإتلافها، الأمر الذي عرّض المزارعين لخسائر مادية كبيرة.
من جهة أخرى، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر السبت، سيدة فلسطينية في القدس المحتلة، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن.
وبحسب مصادر محلية في القدس، اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية قرب باب العامود في القدس المحتلة واعتدت عليها بالضرب.
وفي سياق قريب، زعم جيش الاحتلال، أن مستوطنا إسرائيليا أصيب بجروح بعملية طعن في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وجرى نقله إلى أحد المستشفيات.
وأفاد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، بأن قوة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت، بمساعدة شخص، مخربًا بالقرب من مدينة الخليل بعد قيامه بطعن مستوطن إسرائيلي، وأضاف: تم نقل المصاب لتلقي العلاج في المستشفى.
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