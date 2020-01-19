شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أممي من تعطيل إنتاج النفط الليبي والان نبدء بالتفاصيل

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس السبت عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل، أو وقف إنتاج النفط في البلاد.

وقالت البعثة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة، أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي، الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، كما ستكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة، التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد.

وحثت البعثة جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.

وكررت البعثة التأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط.

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وأكد مصدر خاص في المؤسسة الوطنية للنفط أنه سيتم اليوم (أمس السبت) إيقاف جميع صادرات الخام من الموانئ النفطية وسط البلاد وشرقها.

وقال المصدر لقناة «ليبيا الأحرار»: إن قائد حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية، ناجي المغربي، وآمر غرفة عمليات سرت علي الجيلاني، التابعين لقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أصدرا تعليمات لموظفي الشركات والموانئ النفطية بإيقاف عمليات التصدير.

وأضاف إن إنتاج الخام سيخسر 700 ألف برميل يوميا، على الأقل جراء ذلك، ما ستترتب عنه خسارة أكثر من 47 مليون دولار يوميا.