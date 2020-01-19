شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سودانية تفصل أستاذا «إخوانيا» هدد بقتل المحتجين والان نبدء بالتفاصيل
ويواجه القيادي الإخواني عوض حاج علي، بلاغا في النيابة العامة على خلفية ما ذكره في تسريب بثته قناة «العربية» ضمن سلسلة «الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان»، عن ضرورة التعامل العسكري والعنيف مع المتظاهرين والمحتجين بوصفهم حركات مسلحة.
وقال حاج علي أحد قيادات «الإخوان» في السودان: هذه ليست مظاهرات، هذه حركات عسكرية ويجب التعامل معها تعاملا عسكريا، وأضاف: هؤلاء مجموعة صعاليك، صعاليك في الإنترنت والواتساب، فيا إخوان يجب أن يفهم الناس المعركة بفهمها الصحيح، وفهمها الصحيح هو يجب ألا يراودنا أي نوع من التعاطف أو التراجع أو التنازل.
وقدم تجمع أساتذة جامعة النيلين، في بيان نقلته صفحته على موقع «فيسبوك»، اعتذارًا للشعب السوداني عن وجود عوض حاج علي في المؤسسة التعليمية، وحث الأجهزة العدلية على توجيه اتهام جنائي بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين العزل للقيادي الإخواني.
وأضاف البيان الجامعي: بدلا من أن يحمل رسالة سامية لطلابه وزملائه، وهي رسالة العلم والمعلم، حمل رسالة التحريض على القتل والإساءة لشباب فجروا أعظم ثورة سلمية في تاريخ السودان الحديث.
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