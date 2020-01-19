شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يواجهون الأمن ويهتفون ضد «بري» أمام البرلمان والان نبدء بالتفاصيل
وجاء في التغريدة التي نشرت على صفحة المديرية على موقع «تويتر»: يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم.
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