شكرا لقرائتكم خبر عن سجلت آلاف الانتهاكات.. «ذمار» تتصدر ضحايا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

للعام الخامس على التوالي يواصل الحوثيون القتل والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري بحق اليمنيين في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وتصدرت محافظة ذمار قائمة ضحايا ميليشيات ملالي طهران بـ«4685» جريمة وانتهاكا.

ورصدت صحيفة الجيش اليمني «26 سبتمبر» الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في ذمار خلال 2018 و2019، اعتمادا على مصادر خاصة، فضلا عن معلومات وبيانات وأرقام وإحصاءات نشرتها وسائل الإعلام، وناشطون حقوقيون.

ومن الانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب ضد الإنسانية ارتكبت ميليشيات الحوثي 102 جريمة، موزعة على 31 حالة قتل، بينهم 5 نساء، و14 طفلا، إضافة إلى 13 حالة إعدام خارج القانون، و8 حالات إعدام ميداني، وحالتي اغتيال، و5 وفيات جراء التعذيب، و43 حالة إصابة بينهم 11 امرأة، و19 طفلا.

كما أصبحت محافظة ذمار معتقلا كبيرا يودع فيه الكثير من المختطفين السياسيين ومعارضي الميليشيات من مختلف المحافظات الأخرى خاصة من تعز وإب والبيضاء وريمة.

واعتقلت الميليشيات (1587) حالة، منها 566 حالة اختطاف، بينهم 9 نساء و17 طفلا، و128 حالة إخفاء قسري بينهم 38 طفلا، و7 نساء، و38 حالة تعذيب، و19 تهديدا، و15 حالة اعتداء جسدي، فضلا عن 821 حالة تجنيد أطفال.

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ورصدت «26 سبتمبر» أكثر من 200 حالة اعتداء ونهب وحرق تعرضت لها المتاحف والمكتبات الوطنية، ودور العبادة، والمرافق التعليمية والصحية، التي استخدمت للتحشيد والتعبئة الطائفية والعقائدية.

وفي شأن منفصل، حظر الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء استخدام وحيازة العملة اليمنية الجديدة الصادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وأمر الحوثيون المتحالفون مع إيران المواطنين باستخدام الأوراق النقدية القديمة فقط، وقالوا: إن حظر العملة دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في المقابل، اعتبرت الحظر عملا تخريبيا للاقتصاد يضاف إلى سلسلة الأعمال التخريبية التي يتحمل مسؤوليتها الحوثيون.