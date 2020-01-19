شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعتقل إرهابيا خطط لاستهداف نائبة برلمانية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني، أنه تم إعلام عواينية بهذا المخطط، بالتنسيق مع القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات الضرورية بهذا الشأن.
يذكر أن مباركة عواينية هي نائبة سابقة في البرلمان التونسي عن حزب التيار الشعبي وزوجة النائب في البرلمان عن نفس الحزب الراحل محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 يوليو 2013 .
وقال حزب التيار الشعبي في تونس الجمعة: إن الأجهزة الأمنية أحبطت مخططا لاغتيال أرملة أمين الحزب، السياسي الراحل محمد البراهمي.
وتوجه الحزب ببيان إلى الرأي العام معلنا إحباط المخطط الذي كان يستهدف القيادية في الحزب وأرملة البراهمي، مباركة عواينية.
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