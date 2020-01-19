شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة ملغومة تستهدف موظفين أتراكا في مقديشو والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت تقرير إخبارية أن انفجارا ضخما وقع أمس السبت في العاصمة الصومالية مقديشو، استهدف موظفين أتراكا.

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء التركية: إن عددا من العاملين في شركة بناء تركية أصيبوا في الانفجار الناجم عن سيارة مفخخة.

واستهدف عدد من المهندسين الأتراك في تفجير سيارة مفخخة في 29 ديسمبر الماضي، وتوفي منهم اثنان كما أعلنت السفارة التركية آنذاك.

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وشمال العاصمة مقديشو، أعلن الجيش الصومالي قتل أكثر من 40 من مقاتلي حركة الشباب في قتال دار في إقليم شبيلي الوسطى.

ونقل موقع الصومال الجديد السبت عن الجنرال محمد أحمد تريديشي قوله في تصريح للصحفيين: إن عناصر حركة الشباب قتلوا بعد أن هاجموا قاعدة للجيش في الإقليم، وأسفر القتال أيضا عن إصابة 30 مسلحا إلى جانب مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين، وفقا لبيان صادر من وزارة الدفاع الصومالية.

وتشن حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات ضد القوات الصومالية؛ بهدف إسقاط الحكومة في مقديشو وفرض أفكارها المتطرفة.