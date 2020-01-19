اشتباكات عنيفة وملاحقات.. أسبوع الغضب مستمر في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والمتظاهرين عن إصابة 75 شخصا على الأقل، خلال مظاهرات ما أسماه اللبنانيون "أسبوع الغضب". قوات الأمن اللبنانية استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بمحيط البرلمان، فيما قام المتظاهرون برشقهم بالحجارة والحواجز الحديدية.

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