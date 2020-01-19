مليشيات الحوثي ترتكب مجزرة في اليمن.. هجوم صاروخي على مسجد بمعسكر تدريب للجيش.. وعشرات القتلى والجرحى.. والقوات المسلحة اليمنية: «نخوض مواجهة مع جماعة إيرانية»

شنت المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، اليوم السبت، هجوماً صاروخياً على معسكر تدريب للجيش في محافظة مأرب باليمن، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً من قوات الشرعية.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر طبية يمنية قولها إن أعداد القتلى ارتفع إلى 60 شخصاً فضلاً عن إصابة 50 آخرين جراء الهجوم الصاروخي الحوثي على معسكر للجيش في مأرب.

وأفادت الشبكة بأن الهجوم الصاروخي استهدف معسكراً للاستقبال تابع للقوات الحكومية، بالإضافة إلى مسجد داخل المعسكر أثناء تأدية الجنود الصلاة شمال غربي مأرب، موضحة أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران استخدمت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة في الهجوم.

وأضافت المصادر أنه تم نقل غالبية جثامين القتلى إلى المستشفى العسكري، فيما استقبلت مستشفى الثورة الحكومة 18 قتيلاً.

ويأتي الهجوم بالتزامن مع قيام المليشيات الحوثية بشن هجمات على مواقع القوات المشتركة بشتى أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

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ومؤخراً، استهدفت ميليشيات الحوثي "معسكر الصدرين"، بمنطقة مريس شمالي محافظة الضالع، حيث أسفر الهجوم عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جنود الحزام الأمني.

ودعت قيادة القوات المسلحة اليمنية لاتخاذ أقصى درجات الحذر بعد الهجوم الصاروخي في مأرب، والذي أسفر عن مقتل 60 من عناصر قوات الشرعية وإصابة العشرات.

من جانبه، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن هجوم مأرب "لن يزيدنا إلا ثباتاً وإصراراً".

وأضاف المركز، في بيان له نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في سلسلة من التغريدات عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنه الجيش اليمني "يخوض معركة مفتوحة مع الميليشيات المدعومة من إيران".

ودعا البيان أبناء الشعب اليمني إلى الالتفاف حول الشرعية والجيش اليمني لمواجهة تلك التحديات.