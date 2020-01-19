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34 أسقفا كاثوليكيا يدعون حكومات بلدانهم للاعتراف بفلسطين

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دعا 34 أسقفا كاثوليكيا من كنائس ​أوروبا​ وأمريكا الشمالية و​جنوب إفريقيا​ حكومات بلدانهم إلى الاعتراف بدولة ​فلسطين​، وضرورة تطبيق القانون الدولي على فلسطين و​إسرائيل​.

وأتت الدعوة التي أطلقها الأساقفة من مجموعة "التنسيق مع الأرض المقدسة" عقب جولة لهم في المنطقة، وزيارتهم إلى مدينة ​رام الله​ و​القدس​، حيث أعربوا عن "دعمهم للكنيسة المحلية في تعزيز الحوار و​السلام​"، وأشادوا بـ"الصمود الأسطوري للأشخاص الذين قابلوهم في غزة والقدس ورام الله رغم تدهور الأوضاع فيها".

وتحدث البيان الختامي للأساقفة عن أهمية "تطبيق القانون الدولي"، والحاجة إلى "اتباع خطى ​الكرسي الرسولي​ في الاعتراف بدولة فلسطين، ومراعاة المخاوف الأمنية الإسرائيلية وحق الجميع في العيش بأمان، ورفض الدعم السياسي أو الاقتصادي للمستوطنات، والمعارضة الحازمة لأعمال ​العنف​ وانتهاكات حقوق الإنسان من الأطراف كافة".

وحذر الأساقفة من أن "الظروف المعيشية أصبحت لا تطاق شيئا فشيئا، وهذا واضح بشكل مؤلم في ​الضفة الغربية​، حيث يحرم الجميع من حقوقهم الأساسية بما في ذلك حرية التنقل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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