شكرا لقرائتكم خبر عن محظورات يجب على وسائل الإعلام تجنبها فى التعامل مع قضايا المرأة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق و الفجور، وإبراز أهمية القيم والأخلاق ودورهما فى حماية المجتمع، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات والحفاظ على النظام العام والآداب العامة.

وتضمن كود المحتوى الدينى المعد من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الدينى جادا وهادفا وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وعدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث فى الأمور الدينية أو الإفتاء، كما تضمن كود التعامل مع قضايا المرأة تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة و قضاياها ومناقشتها بطريقة منصفة وعادلة لتشمل جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة، بحيث تعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة.

وشدد المجلس على ضرورة تشجيع إنتاج المسلسلات للدور الوطنى والاجتماعى والتاريخى للمرأة المصرية وتوثيق هذه المواد لتصبح متاحة للأجبال القادمة والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة، بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة وتغيير الصورة السلبية النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة، وعدم تحميلها الفشل الأسرى والمجتمعى ومراعاة عدم المبالغة فى عرض مشاهد صريحة للعنف اللفظى والمعنوى والجسدى الذى تتعرض له المراة أو الذى تقوم به وتشجيع ظهور المرأة فى الأفلام فى أطر تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع، والحذر من تكرار الفيديوهات والصور التى تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تشجع على محاكاة العنف وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.