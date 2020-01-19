8 أحكام بالإعدام على مدانين بالإرهاب في تونس

قضت محكمة تونسية ليل الجمعة بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بتفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا عام 2015. واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في العاصمة التونسية، وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي، فيما حوكم في القضية عشرة متهمين، أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.

وقال نائب وكيل الجمهورية، محسن الدالي أمس «أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي»، بينهم ستة فارين، بينما حكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات.