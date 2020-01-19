كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: السلام في ليبيا يأتي عبر القضاء على التواجد التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن السلام في ليبيا يمر عبر القضاء على التواجد التركي في البلاد.

ويأتي تصريح اللواء أحمد المسماري، كرد مباشر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين قال: إن "طريق الحل في ليبيا يمر عبر تركيا".

وأفاد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي: بأن "السلام في ليبيا يمر عبر القضاء على التواجد التركي وأذنابه وعملائه في ليبيا"، مضيفا "أردوغان يقود الإرهاب بمختلف مكوناته ويقود العصابات الإجرامية المسلحة في طرابلس من خلال قواته المسلحة"، موضحاً "أردوغان كان مسؤولًا عن نقل مقاتلين من معسكرات في ليبيا إلى تركيا ومن تركيا إلى سوريا".

وأبرز اللواء المسماري، أن "رجب طيب أردوغان مسؤول عن الإرهاب في تركيا، وذلك من خلال تجنيد مئات الشباب من أوروبا في تنظيمي داعش والقاعدة والزج بهم في الحرب بسوريا".

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وقال المسماري، حول مؤتمر برلين، الذي سينعقد غدًا الأحد، "ما دفعنا لعقد مؤتمر برلين هو محاولة إنقاذ الرأي العام المحلي والدولي من التضليل والأكاذيب التركية حول الموقف في ليبيا ".

وعاد ليضيف: "أردوغان يحاول التسويق لأمور غير واقعية للرأي العام الدولي وللتأثير على مؤتمر برلين".

وكان الرئيس التركي أردوغان كتب مقالاً، نشره موقع "بوليتكو" الأمريكي الإخباري، في وقت سابق من اليوم، بعنوان "طريق السلام في ليبيا يمر عبر تركيا"، معتبراً أن الأخيرة مفتاح إنهاء العنف هناك وبداية السلام، كما برر تدخله العسكري هناك.

ووجه الرئيس التركي في مقاله تهديدًا واضحًا للأوروبيين، قائلا" إنه "في حال سقوط حكومة فائز السراج التي يدعمها في طرابلس، فإن القارة العجوز ستواجه مشكلات ضخمة مثل الهجرة والإرهاب".