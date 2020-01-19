شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تستعر والأمطار تقطع الطرق في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
وجرى قطع العديد من الطرق السريعة بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر أمس السبت حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 مليمترا في بعض المناطق.
وقال مكتب الأرصاد على موقع تويتر إن "أمطارا يتجاوز منسوبها 100 مليمتر هطلت على بعض المناطق" في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل وفي وقت مبكر أمس السبت.
وتابع المكتب: "لقد هدأت الأمطار الغزيرة ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية مطلع هذا الأسبوع.. احترسوا على الطرق.. إذا غمرتها المياه لا تسلكوها".
كانت هذه تفاصيل خبر حرائق الغابات تستعر والأمطار تقطع الطرق في أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.