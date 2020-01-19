شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تستعر والأمطار تقطع الطرق في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

مازال العشرات من حرائق الغابات تستعر في جنوب شرقي أستراليا، بينما تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية في حالة من الفوضى في مناطق أخرى شمال شرقي البلاد.

وجرى قطع العديد من الطرق السريعة بينما أغلقت بعض المتنزهات في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت في وقت مبكر أمس السبت حيث ارتفع منسوب المياه إلى 330 مليمترا في بعض المناطق.

وقال مكتب الأرصاد على موقع تويتر إن "أمطارا يتجاوز منسوبها 100 مليمتر هطلت على بعض المناطق" في جنوب شرقي كوينزلاند خلال الليل وفي وقت مبكر أمس السبت.

وتابع المكتب: "لقد هدأت الأمطار الغزيرة ولكن لا يزال من الممكن سقوط أمطار وحدوث عواصف رعدية مطلع هذا الأسبوع.. احترسوا على الطرق.. إذا غمرتها المياه لا تسلكوها".