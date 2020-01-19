نفى مجلس النواب، السبت، الانباء بشأن استقباله غدا الموظفين المحالين على التقاعد.
وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الانباء بشأن قيام مجلس النواب يوم غد الاحد باستقبال الموظفين المحالين على التقاعد استناداً لاحكام قانون التقاعد وتعديلاته، عارية عن الصحة".
واكدت ان "هذا الاجراء يدخل ضمن اعمال الحكومة وليس مجلس النواب".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب ينفي الانباء بشأن استقباله غدا الموظفين المحالين على التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.