مجلس النواب ينفي الانباء بشأن استقباله غدا الموظفين المحالين على التقاعد

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الانباء بشأن قيام مجلس النواب يوم غد الاحد باستقبال الموظفين المحالين على التقاعد استناداً لاحكام قانون التقاعد وتعديلاته، عارية عن الصحة".

واكدت ان "هذا الاجراء يدخل ضمن اعمال الحكومة وليس مجلس النواب".