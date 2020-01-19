أكثر دول العالم ابتكارا في 2020.. ألمانيا تتصدر والإمارات الأولى عربيا

تصدرت ألمانيا قائمة أكثر دول العالم ابتكارا في 2020، بينما جاءت الإمارات على رأس الدول العربية، وفقا لمؤشر "بلومبرج للابتكار" عن عام 2020.



وأطاحت ألمانيا بكوريا الجنوبية التي تصدرت القائمة على مدار السنوات الست الماضية، في حين صعدت سنغافورة إلى المركز الثالث، مقارنة بالمركز السادس العام الماضي.

وجاءت سويسرا في المركز الرابع، تليها السويد وإسرائيل وفنلندا والدنمارك.

أما الولايات المتحدة، والتي تصدرت قائمة الدول الأكثر ابتكارا عندما انطلق المؤشر في عام 2013، فقد تراجعت إلى المركز التاسع، مقارنة بالمركز الثامن في العام الماضي.

وحلت فرنسا عاشرا، كما تراجعت اليابان 3 مراكز لتحل في المركز الثاني عشر.

وصعدت الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى المركز الخامس عشر، وجاءت ثانيا في فئة أنشطة براءات الاختراع، وضمن الخمسة الكبار في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

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وجاءت بريطانيا في المركز الثامن عشر تليها إيطاليا، في حين احتلت روسيا المركز السادس والعشرين.

الدول العربية

وتصدرت الإمارات الدول العربية بعد أن حلت في المركز الرابع والأربعين، وخلفها تونس في المركز الثاني والخمسين ثم السعودية في المركز الثالث والخميس.

ويقوم "مؤشر بلومبرج للابتكار" الذي يضم 60 مركزا، والذي انطلق قبل 8 سنوات، بتحليل عشرات المعايير باستخدام 7 قياسات تشمل معدلات الإنفاق على البحث والتطوير، والقدرة على التصنيع وتركيز التكنولوجيا المتقدمة في الشركات التابعة للدولة.

وجاء صعود سنغافورة إلى المركز الثالث هذا العام، بفضل زيادة الإنتاجية ومكاسب التصنيع ذي القيمة المضافة، وتصدرت سنغافورة المركز الأول في فئة كفاءة التعليم الجامعي.

ويسلط الترتيب الضوء على قدرات الاقتصادات على الابتكار، والذي يشكل محورا رئيسيا في "المنتدى الاقتصادي العالمي" المقرر بمنتجع دافوس السويسري بداية من الحادي والعشرين حتى الرابع والعشرين من شهر يناير الجاري.

وأوضحت "بلومبرج" أن أحد أسباب فقدان كوريا الجنوبية عرش الابتكار هو التباطؤ النسبي في الإنتاجية، حيث جاءت في المركز التاسع والعشرين في هذه الفئة مقارنة بالمركز 18 العام الماضي.

وكانت نيوزيلندا الخاسر الأكبر في مؤشر الابتكار لهذا العام، حيث فقدت 5 مراكز لتحل في المركز التاسع والعشرين، على خلفية التراجع في مجال التصنيع ذي القيمة المضافة.

وجرى إدخال 4 اقتصادات للمرة الأولى على المؤشر، وهي الجزائر (49)، ومصر (58) وكازاخستان (59) وماكاو (60).