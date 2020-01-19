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سمكة قرش تسبح في شوارع أستراليا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

    أصيب سكان مدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية بالذعر، عند مشاهدتهم سمكة قرش تسبح على طول شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة.

والتقط أحد سكان ضاحية بورلي هيدز، واسمه بريندان هورن صورة لزعنفة تخرج من الماء، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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