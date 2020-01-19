شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سمكة قرش تسبح في شوارع أستراليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 أصيب سكان مدينة غولد كوست في ولاية كوينزلاند الأسترالية بالذعر، عند مشاهدتهم سمكة قرش تسبح على طول شارع غمرته مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة.

والتقط أحد سكان ضاحية بورلي هيدز، واسمه بريندان هورن صورة لزعنفة تخرج من الماء، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سمكة قرش تسبح في شوارع أستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.