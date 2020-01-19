اشتباكات بين الشرطة و"السترات الصفراء" في باريس

شهد السبت الـ62 من ​احتجاجات​ "​السترات الصفراء​" المعارضة للسلطات في ​فرنسا​، ​اشتباكات​ عنيفة بين أنصار الحراك، وشرطة ​مكافحة الشغب​ في العاصمة ​باريس​، حيث تم اعتقال 37 متظاهرا.

وقام المحتجون برفع شعارات رافضة لخطة السلطات الهادفة إلى إصلاح نظام التقاعد وتشمل رفع سن المعاش من 62 إلى 65 عاما، وشعارات مناهضة ل​رئيس الجمهورية​ ​إيمانويل ماكرون​ والحكومة.

وكانت التظاهرات سلمية في البداية غير أن عددا من المحتجين رفضوا مغادرة الساحة بعد انتهاء المسيرة رسميا، وبدؤوا بإلقاء الحجارة والزجاجات على عناصر ​الأمن​ وأضرموا النار في حاويات القمامة وأشجار ​عيد الميلاد​ وعدد من الدرجات النارية المركونة في المنطقة، فردت الشرطة باستخدام ​الغاز​ المسيل للدموع وخراطيم ​المياه​ لفض مثيري الشغب، وأعلنت توقيف 59 من أصحاب السترات ممن شاركوا في الشغب.