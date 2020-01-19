ملكة بريطانيا تعلن رسميا تجريد هاري وميغان من الألقاب الملكية

أعلن ​قصر باكنغهام​، ان "​الأمير هاري​ وزوجته ميغان ماركل لن يكونا عاملين في العائلة المالكة ل​بريطانيا​، ولن يستخدما ألقاب "صاحب السمو الملكي""، مشيراً الى ان "هاري وميغان لن يتلقيا أموالا عامة بعد الآن، وسيدفعان الأموال التي تنفق على تجديد كوخهما"، موضحاً أن "التأثيرات ​الجديدة​ على الأمير هاري وميغان سيتم بدء العمل بها من خريف 2020".

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