منسق المستقبل ببيروت: مندسون نجحوا في استدراج الثوار للشغب والإعتداءات

استنكر منسق عام ​بيروت​ في ​تيار المستقبل​ سامر سوبره، ما يشهده ​وسط بيروت​ "من تخريب متعمد و مواجهات عنيفة بين ​القوى الامنية​ ومندسين".

واعتبر سوبره في بيان له أن المندسين "نجحوا في استدراج بعض الثوار للمشاركة في ​اعمال شغب​ واعتداءات همجية طالت الاملاك العامة والخاصة"، ودان كذلك "التعرض لحرمة مسجد محمد الامين تحت اي ذريعة او سبب ونرفض التعدي الذي تم على العناصر الامنية وادى الى وقوع جرحى بينهم".

وطالب سوبرة "​الجيش​ و​الاجهزة الامنية​ المحافظة على ​الأمن​ والتصدي للمحاولات التي باتت مكشوفة من اجل تحويل مسير الثورة عن اهدافها المحقة".