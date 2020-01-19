الهدوء يسيطر على بيروت وعمال النظافة ينظفون الطرقات بعد اعمال الشغب

يسود ​مدينة بيروت​ حالة من الهدوء الكلي، بعد انتهاء الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين قوات الامن والمتظاهرين، في حيث يعمل عمال النظافة التابعين للبلدية على تنظيف الطرقات جراء اعمال الشغب التي افتعلها بعض ​المحتجين​.

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