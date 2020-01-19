أعلن رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​، رفضه واستنكاره لما بينه ​فيديو​ مصور لضرب الموقوفين في ​ثكنة الحلو​ في ​بيروت​. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد وهاب أن "الڤيديو المسرب من ثكنة الحلو عن ضرب الموقوفين، هو إعتداء سافر، ويجب محاسبة كل المسؤولين عنه"، مشيراً إلى أن "استمرار التحالف القائم بين الداخلية وقيادة ​قوى الأمن الداخلي​ يمنع المحاسبة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: ضرب الموقوفين في ثكنة الحلو هو إعتداء سافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.