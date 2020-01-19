سامي الجميل: اللامبالاة واستهزاء السلطة أوصلنا إلى هنا

دعا رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ إلى إنتخابات نيابية مبكرة "تسحب غضب الشارع معتبراً أن تشكيل هذه ​الحكومة​ هو إستهزاء بالناس فمن الطبيعي أن يحدث ذلك، والكرة في ملعب ​السلطة​ الآن وليس الناس لأن الناس وصلت إلى مرحلة الجوع"، مستغرباً تصرفات ​القوى الأمنية​ بـ"إلقاء القنابل الدخانية إلى موقف بيت الكتائب حيث تعمل عناصر ​الصليب الأحمر​ على إسعاف المصابين".

واعتبر أن الناس تحملت كثيراً، أما اليوم فهي مسؤولية السلطة والحل الوحيد هو إستقالة كل الطبقة السياسية القائمة و​انتخابات​ نيابية مبكرة"، مؤكداً أن حزب الكتائب دعا "كل النواب إلى تقديم استقالة جماعية لإجراء انتخابات وقدمنا قانون لتقصير الولاية".