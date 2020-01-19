تساءل عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​عماد واكيم​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "هل ترضى ​السلطة​ الحاكمة على المشاهد المؤلمة التي شهدناها اليوم في ​وسط بيروت​، وهل ارتوت من عظمة السلطة التي تملكها، أما حان وقت الاصغاء ل​صوت الشعب​ ولتأليف ​حكومة​ مستقلة، بدل تلهي الأحزاب الحليفة المؤلفة بتناتش المواقع الوزارية"؟.

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كانت هذه تفاصيل خبر واكيم: أما حان وقت الاصغاء لصوت الشعب ولتأليف حكومة مستقلة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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