الطبش: لن نسمح أن تكون العاصمة بيروت مكسر عصا لأحد

لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى انه "هناك مَن يسرق ​الثورة​ مِن أهلها والثمن تدمير ​بيروت​، ولن تتحول الثورة لانتقام دفين ولن نسمح أن تكون العاصمة مكسر عصا لأحد".

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