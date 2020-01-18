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كشف الناخب الوطني هشام الدكيك، مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، اليوم السبت، عن القائمة النهائية للنخبة الوطنية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة، والتي ستجرى بمدينة العيون ما بين 28 يناير و7 فبراير 2020.
وتضم اللائحة النهائية 14 لاعبا ويتعلق الأمر بكل من:
جدير ذكره أن “أسود القاعة” سينافسون في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا ليبيا وغينيا الإستوائية وجنوب إفريقيا، التي انسحبت قبل أن يتم تعويضها بمنتخب جزر الموريس.
وضمت المجموعة الثانية كل من منتخبات مصر والموزمبيق وغينيا وأنغولا.
كانت هذه تفاصيل خبر “كان” فوتسال 2020.. الناخب الوطني يعلن عن اللائحة النهائية للأسود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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