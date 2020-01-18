اليمن.. حماية المنشآت تزيل إستحداثات عشوائية في محيط مركز صحي بعدن

السبت 18 يناير 2020

أزالت قولة من لواء حماية المنشآت الحكومية التابع لألوية الدعم والإسناد اليوم السبت استحداثات عشوائية في محيط مركز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة عدن.



وقال مصدر عملياتي في لواء حماية المنشآت الحكومية أن قوة من اللواء نفذت حملة تكسير وإزالة الاستحداثات العشوائية في محيط مركز الرعاية الصحية الأولية بمديرية المنصورة.

وأضاف أن قوة من لواء حماية المنشآت الحكومية وبتوجيهات من قائد اللواء العميد أحمد مهدي بن عفيف قامت صباح اليوم السبت بإزالة كافة الاستحداثات في محيطة مركز الرعاية الصحية بالمنصورة.

وأشار المصدر إلى أن الحملة جاءت بعد تلقي شكوى من إدارة مركز الرعاية الصحية الأولية بقيام بعض الأشخاص باستحداث وبناء أكشاك بجانب سور المركز.

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ولفت إلى أن الحملة نُفذت بتنسيق مع مدير عام مديرية المنصورة والجهات المختصة.

وحذر المصدر من محاولة بناء واستحداث العشوائيات في محيط المنشآت والمرافق الحكومية مؤكدا أن لواء حماية المنشآت لن يسمح بذلك.

وتبذل قيادة ومنتسبو لواء حماية المنشآت الحكومية جهودا كبيرة لتأمين المؤسسات والمرافق الحكومية وحمايتها لضمان استمرار عملها لخدمة المواطنين في محافظتي عدن ولحج.