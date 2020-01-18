المعلمون والتربويون الجنوبيون في عدن ينقلون إحتجاجاتهم إلى مدينة الشعب

السبت 18 يناير 2020

قررت نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين نقل إحتجاجات منتسبيها من بوابة قصر المعاشيق الرئاسي في مدينة كريتر، إلى أمام ديون وزارة التربية والتعليم في مدينة الشعب بالعاصمة عدن .



جاء ذلك في إجتماعها الذي عقد اليوم السبت وأتخذ فيه العديد من القرارات من أهمها التوجه إلى ديوان الوزارة في مدينة الشعب وإغلاقه إحتجاجاً على تصرفات الوزير، عبدالله لملس .

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وقالت النقابة العامة بانها ستتخذ اجراءات عدة للتصعيد وحيت المعلمين والتربويين على انجاح الاضراب الشامل .

وحذرت النقابة العامة بعدم المساس او الاضرار بالممتلكات العامة او الاساءة للاشخاص في حال تنفيذ اغلاق ديوان الوزارة ، واعتبرت ان من يخل بما تم الاتفاق عليه سيواجه بحزم من قبل المعلمين والتربويين الجنوبيين ولن يسمح لمثيري الشغب استغلال الموقف وتعطيل وحرف المسار .

وفي ذات السياق اكدت النقابة العامة ان عددا من القرارات ستتبع في الايام القادمة حتى يتم الاستجابة لمطالب المعلمين والتربويين المشروعة.