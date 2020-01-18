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شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب سياسي يدعو الإنتقالي إلى تبني ملف الإتصالات والإنترنت في الجنوب والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
دعا الكاتب السياسي سعيد بكران، المجلس الإنتقالي الجنوبي، إلى تبني ملف الإتصالات والإنترنت في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية بشكل عام، وذلك على خلفية إستمرار إنقطاعات النت وضعفه، في ظل صمت الحكومة اليمنية .
وقال بكران في منشور له بالفيسبوك، أن الجنوب ليس تحت سلطة الحوثي ولا يعنيه حديث وزير إتصالات الحوثيين أو إدارة تليمن الخاضعة للميليشيات .. مشيراً إلى أن لدى الشرعية وزير إتصالات هو لطفي باشريف يجب أن يخرج ويتحدث عن أسباب المشكلة والحلول او يعتبر أن لا وجود لوزارته .
وأضاف: "المناطق المحررة ليست أربعة شوارع في عدن يعمل لها شركة فاشلة اسمها عدن نت وهو من أفشلها، المجلس الانتقالي في عدن وعدن نت في عدن وباقي المحافظات الجنوبية المحررة لا أحد يتحدث عن معاناتها".
وتابع "على المجلس الانتقالي ان يتبنى ملف خدمات الاتصال والانترنت ليس في عدن فقط بل في كل الجنوب ويضغط على باشريف ويخرجه من مخبأة يتحدث لنا ويوفر لنا حلول او يستقيل او يرحل من عدن"
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