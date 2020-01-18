الرئيس الأمريكي يروي اللحظات الأخيرة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني

السبت 18 يناير 2020

روى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللحظات الأخيرة لقائد فيلق القدس الإيراني المصنف إرهابياً، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد.



وأدلى ترامب بهذه التفاصيل أمام مانحين في الحزب الجمهوري اجتمعوا في منزله بفلوريدا، في إطار سلسلة مآدب عشاء يقيمها لجمع التبرعات، معتبراً أن سليماني "كان يستحق هذه الضربة القاسية".

وبثت شبكة "سي إن إن"، السبت، تسجيلاً صوتياً حصلت عليه، يتحدث فيه ترامب عن قائد فيلق القدس في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في الضربة الأمريكية قرب مطار بغداد مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس.

وقال ترامب عن سليماني "كان يسود اعتقاد أنه لا يهزم"، مضيفاً أنه قبل الضربة التي استهدفته "كان يقول أموراً سيئة عن بلادنا".

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ثم استعاد ترامب مشهد القتل، مستذكراً ما أبلغه إياه العسكريون فيما كان يتابع العملية من الولايات المتحدة.

"قالوا: سيدي الرئيس، تعلمون أن ما يجرى تصوره كاميرات على بعد كيلومترات في الجو، إنهما معاً سيدي (...) لن يعيشا أكثر من دقيقتين و11 ثانية. إنهما في السيارة. إنهما في آلية مدرعة تسير. سيدي، بقي لهما نحو دقيقة، سيدي 30 ثانية، عشر، تسع، ثماني، ثم فجأة وقع الانفجار. تم القضاء عليهما".

وأشاد ترامب بأنه ضرب "عصفورين بحجر واحد"، في إشارة إلى سليماني والمهندس.

وإذ أقر ترامب بأن الضربة "هزت العالم"، أكد أن قاسم سليماني "كان يستحق هذه الضربة القاسية لأنه كان شريراً (...) لقد قتل مئات آلاف الأشخاص وآلاف الأمريكيين".

ووضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة في الساعات الأولى من صباح الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني، قرب مطار بغداد.