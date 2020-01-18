شاهد .. المسماري : تركيا نقلت مسلحين من ثلاث دول أفريقية إلى ليبيا

السبت 18 يناير 2020

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن تركيا نقلت مسلحين من ثلاث دول أفريقية هي النيجر ومالي وتشاد إلى العاصمة طرابلس وذلك في إطار دعمها لحكومة فايز السراج بالمرتزقة .



وقال المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت، أن المخابرات التركية تشرف على نقل خلايا إرهابية من الدول الأفريقية الثلاث إلى طرابلس ومصراتة، عن طريق عصابات الهجرة غير الشرعية .

وكشف إن أنقرة نقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 2000 مسلح من سوريا إلى ليبيا .. مشيراً إلى أن المسلحين يتبعون فصائل سمرقند وسلطان مراد ونور الدين زنكي ولواء التوحيد وأحرار الشام وفيلق الشام وأحفاد الرسول وجيش المجاهدين والجبهة الشامية وجيش النصر .

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وعرض المسماري أسماء وصور قيادات مسلحة تابعين لتنظيمات متشددة، من بينها ”القاعدة“، وهم برفقة عبدالكريم بالحاج (القيادي الإسلامي الليبي)، المتهم بنقل عناصر مسلحة إلى ليبيا.

واشار إلى أنه خلال الـ48 ساعة الماضية غادر 41 عنصرا (ميليشاوي سوري) من موانئ غرب ليبيا إلى إيطاليا، وأن هناك أعداد أخرى من السوريين في طرابلس يستعدون للانتقال إلى إيطاليا، على حد قوله