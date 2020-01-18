الاتحاد الأوروبي : تركيا تنتهك القوانين الدولية بخطط التنقيب عن الغاز في المتوسط

السبت 18 يناير 2020

قال الإتحاد الأوروبي أن تركيا تنتهك القوانين الدولية بخطط التنقيب عن الغاز الطبيعي في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص في البحر الابيض المتوسط .



جاء ذلك في بيان له على خلفية إعلان تركيا إرسال السفينة يافوز للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المتوسط .

وذكر البيان الذي نشره الإتحاد على موقعه الإلكتروني، أن هناك حاجة إلى خلق مناخ ملائم للحوار بنوايا حسنة .. معتبراً إطلاق تركيا عمليات التنقيب في المنطقة تمذي في الإتجاه النقيض لذلك .

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وأضاف البيان أن القانون الدولي للبحار ومبدأ الجوار الحسن واحترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب أن يكونوا جميعًا محل احترام.

وأمس، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أمس، أن سفينة التنقيب التركية "يافوز"، ستبدأ اعتبارًا من الجمعة في مهمة جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في شرق المتوسط، في إطار الاتفاق المثير للجدل مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج.

وأوضح دونماز في تصريح صحفي، أن عمليات البحث والتنقيب متواصلة شرق المتوسط، وأن السفينة التركية "يافوز" ستبدأ الجمعة بمهمة جديدة للتنقيب على خط "لفكوشا-1"