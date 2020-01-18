شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبعادها من «مؤتمر برلين».. ماذا قالت المغرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبدت المملكة المغربية، اليوم السبت، عن الاستغراب العميق لإقصائها من المؤتمر المتوقع انعقاده، يوم غد الأحد، في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، في بيان رسمي اليوم: "إن المغرب كان دائما في طليعة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية".

وذكر البيان أن المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع.

وأشار البيان إلى الدور الحاسم الذي لعبته المغرب في إبرام اتفاق الصخيرات، الذي يشكل حتى الآن الإطار السياسي الوحيد، الذي يحظى بدعم مجلس الأمن الدولي وقبول جميع الفرقاء الليبيين، من أجل تسوية الأزمة في هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وتابع البيان: "لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية".