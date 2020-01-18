شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يكشف سر استهداف «سليماني» والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في حديث أدلى به ترامب أمام تجمع من المانحين الجمهوريين، في تبرير جديد لعملية استهداف سليماني، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.
وأضاف: "إلى أي مدى كان يجب علينا الاستماع إلى ذلك؟".
وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قال إن سليماني كان يخطط لهجوم وشيك على الأمريكيين وكان يعمل على "بناء شبكة من أنشطة الحملات ربما كانت ستؤدي إلى مقتل عدد كبير إضافي من الأمريكيين".
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