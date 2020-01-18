شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية: الاعتداء على الأمن غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت في تغريدة: "أكثر من مرة تعهدت حماية التظاهرات السلمية، وكنت دائما أؤكد أحقية التظاهر.. لكن تتحول هذه المظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، أمر مدان وغير مقبول أبدا".
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