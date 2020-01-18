شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الداخلية اللبنانية: الاعتداء على الأمن غير مقبول والان نبدء بالتفاصيل

قالت ريا الحسن وزيرة الداخلية اللبنانية إنه من غير المقبول أن يعتدي المحتجون على قوات الأمن وذلك في وقت نشبت فيه اشتباكات بين الجانبين في وسط بيروت مساء اليوم السبت.

وذكرت في تغريدة: "أكثر من مرة تعهدت حماية التظاهرات السلمية، وكنت دائما أؤكد أحقية التظاهر.. لكن تتحول هذه المظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الأمن والممتلكات العامة والخاصة، أمر مدان وغير مقبول أبدا".