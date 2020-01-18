شكرا لقرائتكم خبر عن تجريد «هاري وميجان» من اللقب الملكي والان نبدء بالتفاصيل

فقد الأمير البريطاني هاري وزوجته الدوقة ميجان لقب "صاحب/ صاحبة السمو الملكي". أعلن ذلك اليوم السبت، قصر باكنجهام الملكي في العاصمة البريطانية لندن. وكان الزوجان أعلنا قبل وقت قصير انسحابهما من واجباتهما ومهامهما كعضوين مباشرين في البيت الملكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجريد «هاري وميجان» من اللقب الملكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.