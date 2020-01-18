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قتلى وجرحى من المليشيا في معارك بصنعاء

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سقط قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في معارك شهدتها جبهة بشرق العاصمة صنعاء، مع وحدات من الجيش اليمني.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية "إن المواجهات نشبت عقب هجوم واسع شنته قوات الجيش في جبهة نهم انطلق فجر الجمعة، واستهدف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية على امتداد جبهة نهم".

وأضاف "أن قوات الجيش قصفت بسلاح المدفعية تجمعات وتعزيزات المليشيا المتمردة، في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها.

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