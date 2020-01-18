الطائرة الأوكرانية: كندا تطلب من إيران إرسال الصندوقين الأسودين لفرنسا

أوتاوا ـ وكالات: طلب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو من إيران إرسال الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة التي أسقطت “خطأ” في الثامن من يناير إلى فرنسا لتحليلهما. كما طالبها بتعويض أسر الضحايا. وأعلن ترودو من جهته عن مساعدة طارئة للكنديين الذين فقدوا أفرادا من أسرهم في الكارثة. وقال ترودو في مؤتمر صحفي إن “بضع دول فقط مثل فرنسا لديها مختبرات قادرة على القيام بذلك”، مضيفا “سيكون المكان السليم الذي يرسل إليه الصندوقان الأسودان للحصول على معلومات مفيدة سريعا، وهذا ما نشجع السلطات الإيرانية على الموافقة على القيام به”. ومن أصل 176 شخصا قضوا في هذه الكارثة، هناك 57 كنديا. وكشف ترودو أن 28 آخرين كانوا يحملون إقامة دائمة في كندا. وتابع ترودو أن “الصندوقين الأسودين تعرضا لأضرار كبيرة ومن الأهمية بمكان، أن يتم تحليلهما في أسرع وقت”. وصرح أن “الفرنسيين عرضوا بالتأكيد إجراء التحليل، والمجتمع الدولي وبينه الخبراء الكنديون يمكن أن يكونوا حاضرين في هذه العملية”. وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أن إيران مستعدة لنقل الصندوقين الأسودين الى كييف. وأوضح ترودو أن عائلات الكنديين الذين قضوا في الكارثة سيتلقون مساعدة حكومية فورية بقيمة 25 ألف دولار كندي (17 ألف يورو) بهدف مساعدتها في تحمل نفقات السفر والتحضير للجنازات. وذكر “سأكون واضحا. نتوقع أن تعوض إيران هذه العائلات. لقد التقيتها، لا يمكنها أن تنتظر أسابيع. إنها تحتاج إلى مساعدة فورية”. ولفت إلى أن الجثامين الأولى للكنديين القتلى سيتم نقلها “في الأيام المقبلة”.