لبنان: تراجع السيولة النقدية.. ومخاوف من الإفلاس

في السياسة 19 يناير,2020 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: أصدرت مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي تقريرا أكدت فيه انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 127 مليار ليرة لبناني، مقابل ارتفاع العملة المتدالة بمقدار 389 مليار ليرة. وبحسب ما نشرته قناة “العربية” في تويتر فقد بين التقرير أن تراجع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 203 ملايين دولار أدى إلى تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 565 مليون ليرة لبنانية على مدار اسبوع واحد، فيما تراجعت الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 544 مليار ليرة. فيما تراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 9 يناير 2020 بقيمة 653 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 201.8 مليار ليرة لبنانية، بهبوط نسبته 5.17% مقيّمة على أساس سنوي.

وسجلت قيمة السندات الدولية اللبنانية المستحق سدادها في مارس المقبل، أكبر تراجع لها على الإطلاق في ظل تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني من احتمالات عجز لبنان عن رد قيمة هذه السندات في موعدها. وفقدت السندات 7 سنتات من كل دولار من قيمتها الاسمية لتصل القيمة السوقية إلى 79 سنتا لكل دولار وهو أكبر تراجع يومي لقيمة السندات على الإطلاق. كان البنك المركزي اللبناني، قد عرض على البنوك المحلية التي تمتلك جزء من هذه السندات استبدال سندات جديدة مؤجلة بهذه السندات التي يحل أجل سدادها خلال نحو شهرين، وهو ما أدى إلى تقلبات حادة في أسعار السندات قصيرة المدى اللبنانية. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تردد البنوك في قبول العرض وتسعى إلى التخلص من محفظتها من السندات اللبنانية قصيرة الأجل بحسب ما ذكره محللو بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان تشيس في وقت سابق من الأسبوع الحالي. كانت مصادر قد ذكرت أمس الاول أن وزارة المالية طلبت من البنك المركزي عدم التوصل إلى اتفاق مع المستثمرين بشأن مبادلة السندات حتى تتخذ الحكومة قرارها بشأن تمويل الخطة بالنسبة للسندات الدولية التي تستحق السندات عام 2020، خوفا من خفض تصنيف لبنان الائتماني. يذكر أن موعد استحقاق القسط القادم من الديون الخارجية للبنان يوم 9 مارس المقبل وتبلغ قيمته 2ر1 مليار دولار. ويعتبر لبنان من أكثر دول العالم مديونية حيث يصل معدل الدين العام للبنان إلى 155% من إجمالي الناتج المحلي. كما يواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود، على خلفية سوء الإدارة وفشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. ويشهد لبنان احتجاجات وتظاهرات مستمرة في مختلف المناطق اللبنانية من خلال قطع الطرقات وإغلاق المرافق العامة، احتجاجا على سياسات الحكومة الأخيرة.