الجيش السوري يحبط هجوماً إرهابيا بريف إدلب

دمشق ـ الخليج 365:

أحبطت وحدات الجيش العربي السوري العاملة على محور ريف إدلب الجنوبي الشرقي هجوما عنيفا للمجموعات الإرهابية باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة وكبدتها خسائر كبيرة. وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا” أن وحدات الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية هاجمت مواقع الجيش والقرى الآمنة على محور أبو جريف بريف إدلب الجنوبي الشرقي. ولفتت الوكالة السورية إلى أن الاشتباكات انتهت بإحباط الهجوم بعد مقتل وإصابة عدد من الإرهابيين وتدمير آليات ثقيلة لهم.

وكانت وحدات الجيش دحرت أمس الاول المجموعات الإرهابية من قرى تل خطرة وأبو جريف وخربة داؤود بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

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