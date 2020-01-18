مؤتمر برلين واشتباكات بيروت.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 18 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: ترامب يروي اللحظات الأخيرة لاستهداف قاسم سليماني، وإلهان عمر.. ذراع أردوغان والإخوان في دوائر القرار الأمريكي، والألغام الإيرانية الحرارية.. إرهاب الحوثي ينتقل من اليابسة للبحر، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.. برلين تستضيف "مؤتمر ليبيا"، والمهدي الحاراتي.. وكيل تركيا لنقل "إرهابيي سوريا" إلى ليبيا، وبرهم صالح: العراق لن يكون ساحة حرب لتصفية الحسابات، وبعد مماطلة.. إيران تعتزم تسليم صندوقي الطائرة لأوكرانيا، واجتماع بالخرطوم الأربعاء لإعداد مسودة اتفاقية سد النهضة، وطالبان تعلن تقليص عملياتها للتوصل إلى سلام مع واشنطن، مسؤول ليبي: "الخطوط الأفريقية" تنقل مرتزقة أردوغان لطرابلس، ومصادر سودانية: تعيين ضباط استخبارات عسكرية بالمخابرات العامة، 100 مصاب في اشتباكات وسط بيروت.. والجيش يتدخل، وولي عهد أبوظبي: نأمل أن يحقق مؤتمر برلين تطلعات الشعب الليبي.

وفي الاقتصاد تطالعون: الصين توقع 33 اتفاقا مع ميانمار لتسريع مبادرة الحزام والطريق، ودافوس تجمع ترامب مع قادة أوروبا.. والرسوم على طاولة الطرفين، وإكسبو 2020 دبي.. الاستدامة ركيزة أساسية في الإمارات، ودول أفريقية تتفاوض مع صندوق النقد لتمديد برنامج الدفع الاقتصادي، وبريطانيا ترفع إنتاجها من طاقة الرياح إلى 4 أضعاف في 2030، وصفعة قوية من أوروبا لأردوغان بشأن التنقيب في "المتوسط"، وما بعد بريكست.. مستقبل تجاري "غامض" بين أوروبا وبريطانيا.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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