مقتل 60 مجندا يمنيا بهجوم صاروخي حوثي

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العين الإخبارية - عدنالسبت 2020/1/18 11:46 م بتوقيت أبوظبي
صورة متداولة لهجوم حوثي سابق
لقي 60 جندياً على الأقل مصرعهم، مساء السبت، في هجوم صاروخي لمليشيا الحوثي الإرهابية استهدف معسكر استقبال لمجندين جدد في مأرب شرقي اليمن.
يأتي ذلك بعد سقوط قتلى وجرحى من الانقلابيين الحوثيين جراء معارك شهدتها "جبهة نهم" بشرقي العاصمة صنعاء، فجر اليوم السبت.
وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن هجوماً صاروخياً حوثياً استهدف معسكراً تدريبياً للجيش اليمني في منطقة "المليل" شمال غرب مدينة مأرب.
وكانت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، أكدت في وقت سابق أن الهجوم أسقط 25 مجنداً وأصيب العشرات في حصيلة أولية.
وتابعت أن الهجوم تم بطائرات مسيرة بدون طيار أثناء تجمع الجنود في ساحة المعسكر.
وحول المعارك في "جبهة نهم" قال مصدر عسكري يمني: إن "المواجهات نشبت عقب هجوم واسع شنه الجيش في جبهة نهم انطلق فجر الجمعة، واستهدف مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية".
وأضاف المصدر: أن "الجيش قصف بالمدفعية تجمعات وتعزيزات المليشيا المتمردة في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة لتدمير آليات قتالية".
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