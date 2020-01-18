تسجيل صوتي.. ترامب يكشف تفاصيل قتل قاسم سليمانى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

كشفت شبكة "سي إن إن" عن وجود تسجيل صوتى مسرب يتحدث فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن مبررات وتفاصيل قتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى بغارة أمريكية فى العراق.



وأشارت "سي إن إن" اليوم السبت، إلى أن ترامب في المقطع الذي سُجل مساء أمس أثناء حفل عشاء لجمع التبرعات أقيم مع أعضاء في الحزب الجمهوري في منتجع مارالاغو التابع للرئيس جنوب فلوريدا، لم يتحدث عن "تهديد وشيك" مزعوم كان يشكله قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيرانى على الولايات المتحدة، بل قدم مبررات مختلفة لاغتياله.

ووصف الرئيس الأمريكي أحد أبرز الجنرالات الإيرانيين، بـ"الإرهابي المعروف"، مشيرًا إلى أن سليمانى "كان على قوائمنا وكان يجب عليه البقاء في بلده بدلًا من زيارة دول أخرى في المنطقة".

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وقال ترامب إن سليماني كان "يقول أمورًا سيئة عن دولتنا"، متسائلًا: "كم من هذا الهراء يجب أن نسمع؟".

وأكد ترامب أنه كان يستمع إلى مسئولين عسكريين خلال متابعتهم في البث الحى عملية اغتيال سليمانى ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس، بغارات جوية استهدفت موكبهما في طريق مطار بغداد فجر الثالث من يناير الجاري.

وأقر الرئيس الأمريكى بأن اغتيال سليماني هز العالم، مضيفًا: "كان من المفترض أنه لا يقهر".

وقال ترامب متحدثًا عن الغارة التى أودت بحياة سليمانى والمهندس: "تخلصنا من اثنين بسعر واحد".