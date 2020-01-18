شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفتهانزا الألمانية تعلن عن إضراب جديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020 أعلنت نقابة المضيفين الجويين في شركة الطيران الألمانية، لوفتهانزا، المعروفة اختصارا "أوفو" عن تنظيم إضراب جديد.

وقال متحدث باسم النقابة مساء اليوم السبت: إن التفاصيل ستعلن يوم الأربعاء المقبل. دعت نقابة المضيفين الجويين بشركة جيرمان وينجز، المملوكة لشركة طيران لوفتهانزا الألمانية العاملين فيها لإضراب يستمر ثلاثة أيام بدءا من الاثنين المقبل.

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