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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. تجريد الأمير هاري وزوجته ميغان من ألقابهما الملكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020
قال قصر بكنغهام الملكي البريطاني اليوم السبت، إن الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل لن يكونا بعد الآن عضوين عاملين في الأسرة الملكية ولن يستخدما لقب ”السمو الملكي“.
وقالت الملكة إليزابيث في بيان، ”سيظل هاري وميغان و(ابنهما) آرتشي أفرادا يحظون بكثير من الحب في أسرتي“.
وأضاف القصر، أن ”هاري وميغان لن يتلقيا من الآن فصاعدا أي أموال عامة وسيردان النقود التي أنفقت على تجديد مقر سكنهما“.
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